Предполагают, что взрыв произошел после того как включили компрессор, поскольку в помещении скопились бензиновые пары.
В результате взрыва были повреждены конструкции здания, взрывной волной выбило три двери. По предварительным данным, в мастерской находились два человека – владелец компании (1991 г.р.) и еще один человек. Они не пострадали.
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