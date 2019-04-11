11 апреля, в 17.35 ч., в Вильнюсе, на ул. Вилкпедес, в гаражном массиве, в двухэтажном гараже, где размещается индивидуальная компания, занимающаяся ремонтом мотоциклов.
© DELFI / Karolina Pansevič

Предполагают, что взрыв произошел после того как включили компрессор, поскольку в помещении скопились бензиновые пары.

В результате взрыва были повреждены конструкции здания, взрывной волной выбило три двери. По предварительным данным, в мастерской находились два человека – владелец компании (1991 г.р.) и еще один человек. Они не пострадали.

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