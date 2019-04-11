Предполагают, что взрыв произошел после того как включили компрессор, поскольку в помещении скопились бензиновые пары.

В результате взрыва были повреждены конструкции здания, взрывной волной выбило три двери. По предварительным данным, в мастерской находились два человека – владелец компании (1991 г.р.) и еще один человек. Они не пострадали.