Айварас Килкус пропал 15 октября, в 17 ч. в Вильнюсе. Мужчина уехал на мотоцикле Harley—Davidson, номер 76 ALR.

Обеспокоенная семья рассказала DELFI, что Айварас хороший и заботливый муж. Он любит своих малолетних дочерей.

Приметы: рост 180 см, крупного телосложения, на руках татуировки. У мужчины длинная борода.

В социальной сети Facebook уже распространяют эту информацию. Любая информация очень ценная, поэтому просят общество о помощи.

Источник DELFI информировал, что в Варене, в лесу был обнаружен мотоцикл Айвараса и шлем. Самого Айвараса рядом не было. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят звонить по номеру 112 или семье +37067940268.