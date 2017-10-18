Во вторник вечером редакция DELFI получила письмо обеспокоенной семьи. В воскресенье в Вильнюсе пропал Айварас Килкус. Его дома ждет обеспокоенная жена и две дочери. Выяснилось, что в Варене нашли мотоцикл мужчины и шлем.
© Asmeninio albumo nuotr.

Айварас Килкус пропал 15 октября, в 17 ч. в Вильнюсе. Мужчина уехал на мотоцикле Harley—Davidson, номер 76 ALR.

Обеспокоенная семья рассказала DELFI, что Айварас хороший и заботливый муж. Он любит своих малолетних дочерей.

Приметы: рост 180 см, крупного телосложения, на руках татуировки. У мужчины длинная борода.

В социальной сети Facebook уже распространяют эту информацию. Любая информация очень ценная, поэтому просят общество о помощи.

Источник DELFI информировал, что в Варене, в лесу был обнаружен мотоцикл Айвараса и шлем. Самого Айвараса рядом не было. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят звонить по номеру 112 или семье +37067940268.

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