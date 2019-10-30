Департамент полиции информировал, что 29 октября, в 17.35 ч., в Вильнюсе, на ул. Гарюну, в карьере, саперы Литовской армии уничтожали артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны, во время взрыва были повреждены три автомобиля, стоявших на стоянке.

Ущерб устанавливается.

Ведется расследование.