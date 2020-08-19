В Вильнюсе преследовавший беглеца полицейский вынужден был сделать предупредительный выстрел

Департамент полиции сообщает, что 17 августа полицейский, разыскивавший подозреваемого, около 21.30 ч. отправился на ул. Перкункемё.

Полицейский был в гражданской одежде.

Во время преследования беглеца, падая, полицейский выстрелил из служебного оружия CZ 75.

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала BNS, что ни криминалист, ни окружающие не пострадали. Однако, поскольку полицейский упал, беглецу удалось скрыться.

По словам Самороковской, подозреваемый находится в розыске из-за разного рода имущественных преступлений. Обстоятельства происшествия выясняются.