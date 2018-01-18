По данным Департамента полиции, примерно в 17.46 на улице Гяляжинё Вилко автомобиль Volkswagen Jetta, за рулем которого находился предположительно нетрезвый сотрудник посольства России (1988 года рождения), который отказался провериться на алкотестере, перестраиваясь в другой ряд, задел ехавший в том же направлении автомобиль Mercedes Benz.

Во время ДТП оба автомобиля получили повреждения.