В среду в Вильнюсе предположительно будучи в нетрезвом состоянии совершил аварию сотрудник посольства России.
Russia's Federation Embassy in Vilnius
© DELFI / Tomas Vinickas

По данным Департамента полиции, примерно в 17.46 на улице Гяляжинё Вилко автомобиль Volkswagen Jetta, за рулем которого находился предположительно нетрезвый сотрудник посольства России (1988 года рождения), который отказался провериться на алкотестере, перестраиваясь в другой ряд, задел ехавший в том же направлении автомобиль Mercedes Benz.

Во время ДТП оба автомобиля получили повреждения.

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