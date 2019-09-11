В 14.50 ч., на узкой улице Саулес произошло ДТП. Автомобиль Kia Sorento на ровном участке дороги заехал на тротуар, врезался в забор жилого дома и повис над участком.

По словам местных жителей, водитель Kiaживет неподалеку от этого места, ему 85 лет.

По предварительным данным, водитель не пострадал, он был трезвым. Мужчина сказал стражам порядка, что перепутал педали.

Он хотел притормозить, но вместо этого нажал на газ. Очевидец происшествия рассказал журналистам о ДТП.

Выяснилось, что водитель Kia просил его найти мужчин, которые помогли бы вытолкать автомобиль. Мало того, пожилой человек еще хотел сам выехать.

Он сказал, что живет рядом и сам доберется до дома.

Врачи осмотрели водителя на месте происшествия.