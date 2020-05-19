В Вильнюсе поврежден шлагбаум, автомобиль был с дипломатическими номерами

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18 мая, в 18.15 ч., в Вильнюсе, на ул. Миндауго, на стоянке, водитель автомобиля Opel Astra силой поднял автоматический шлагбаум и повредил его.
Водитель с места происшествия уехал. Ущерб устанавливают.
Автомобиль принадлежит работнику хорватского посольства – советнику посла (1977 г.р.).
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