В Вильнюсе поступило сообщение о загоревшемся городском автобусе

Вильнюсская полиция информировала DELFI, что сообщение поступило в 16.07 ч. О пострадавших ничего не сообщалось.
Представители пожарных информировали, что пожар был ликвидирован в течение 7 минут, а на месте происшествия работало несколько экипажей полиции.
Из-за возгорания автобуса на ул. Озо образовался затор.
Выяснилось, что автобус загорелся, когда ехал. Люди рассказали, что автобус остановился на остановке, тогда и заметили пламя. По предварительным данным, пассажиры успели покинуть транспортное средство.
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