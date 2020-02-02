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2 февраля в Вильнюсе полиция и врачи скорой помощи выехали по вызову на улицу Озо, сообщалось, что загорелся автобус.
В Вильнюсе поступило сообщение о загоревшемся городском автобусе
© Facebook

Вильнюсская полиция информировала DELFI, что сообщение поступило в 16.07 ч. О пострадавших ничего не сообщалось.

Представители пожарных информировали, что пожар был ликвидирован в течение 7 минут, а на месте происшествия работало несколько экипажей полиции.

Из-за возгорания автобуса на ул. Озо образовался затор.

Выяснилось, что автобус загорелся, когда ехал. Люди рассказали, что автобус остановился на остановке, тогда и заметили пламя. По предварительным данным, пассажиры успели покинуть транспортное средство.

В Вильнюсе поступило сообщение о загоревшемся городском автобусе
© Facebook
ru.DELFI.lt

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