3 октября, в 14.24 ч. в Вильнюсе сообщили о возможно нетрезвом водителе. Полицейские остановили на ул. Лепкальнё автомобиль Renault, которым в свободное от работы время управлял сотрудник вильнюсской полиции (1974 г.р.).
Полицейские отказался от проверки на трезвость.
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