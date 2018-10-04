В Вильнюсе поступило сообщение о нетрезвом водителе, полицейские остановили коллегу

3 октября, в 14.24 ч. в Вильнюсе сообщили о возможно нетрезвом водителе. Полицейские остановили на ул. Лепкальнё автомобиль Renault, которым в свободное от работы время управлял сотрудник вильнюсской полиции (1974 г.р.).