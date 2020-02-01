В Вильнюсе после столкновения с автомобилем такси врезалось в дерево

Сообщение о ДТП поступило в 10.55 ч. Врачам полиция сообщила, что на ул. Антакальнё автомобиль врезался в дерево, женщина жалуется на головную боль.

На месте происшествия выяснилось, что столкнулись два автомобиля, а автомобиль такси после этого еще врезался и в дерево.

Полиция выясняла обстоятельства ДТП.