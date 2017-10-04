В Вильнюсе после столкновения один автомобиль оказался в лесу

В Вильнюсе после столкновения двух автомобилей, один из них оказался в лесу, в кювете. ДТП произошло, когда Toyota которой управляла женщина, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Opel.