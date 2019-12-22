В Вильнюсе после ДТП загорелся автомобиль

22 декабря вечером в Вильнюсе водитель Peugeot, не отреагировал на скорую помощь, которая ехала с мигалками, и врезался в остановившийся автомобиль Volvo. После столкновения Peugeot загорелся. Информация о ДТП поступила в 20.12 ч.
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Молодая женщина за рулем Volvo, ехавшая по ул. В.Петарё, остановилась у перекрестка с пр-том Саванорю несмотря на зеленый свет, поскольку увидела скорую помощь с включенными мигалками и сиреной. Водитель Peugeot, ехавший за ней, не остановился и врезался в Volvo. Volvo практически не пострадал, а Peugeot загорелся.

До приезда пожарных-спасателей двигатель Peugeot выгорел.

Люди не пострадали, оба водителя были трезвыми.

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