В Вильнюсе после ДТП загорелся автомобиль

Молодая женщина за рулем Volvo, ехавшая по ул. В.Петарё, остановилась у перекрестка с пр-том Саванорю несмотря на зеленый свет, поскольку увидела скорую помощь с включенными мигалками и сиреной. Водитель Peugeot, ехавший за ней, не остановился и врезался в Volvo. Volvo практически не пострадал, а Peugeot загорелся.
До приезда пожарных-спасателей двигатель Peugeot выгорел.
Люди не пострадали, оба водителя были трезвыми.
Каунасская полиция провела рейды, проверила 1173 водителей (4)
Дорожная полиция Каунасского округа провела рейды на...
ДТП в Вильнюсе: пьяный водитель Mercedes врезался в полуприцеп тягача (8)
В субботу вечером в Вильнюсе ДТП совершил нетрезвый...
В Вильнюсе грабители ударили мужчину шилом в лицо (6)
В ночь на 20 декабря, 0.10 ч., в Вильнюсе, на ул. Калварию, у...
В Тракай грузовик насмерть сбил 20-летнего молодого человека (17)
21 декабря, в 5.28 ч., в Тракай, на ул. Аукштадварё, тягач Scania,...
TOP новостей
Перед праздниками жители Литвы отправились за покупками в Польшу (85)
В последние выходные перед Рождество жители Литвы...
Новости об услугах нотариусов: одни услуги подорожают, другие будут бесплатными (1)
Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс сказал, что...
Неужели в детском спектакле можно увидеть российскую пропаганду? (148)
Веселый и забавный детский спектакль или...
Покупка подержанной одежды становится массовым явлением (56)
Глава платформы Vinted , которая дает возможность обмена и...
Аномалии продолжаются: в один из праздничных дней будет идти сильный дождь (1)
"Холода не будет", – сказала синоптик Изольда...