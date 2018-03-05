После минувших выходных, когда некоторые пользователи фейсбука поделились фотографией, на которой видно, что в одном из крупнейших ТЦ Вильнюса рекламируют интернет-портал для взрослых, ТЦ приносит извинения и проводит расследование.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Пользователь, поделившийся снимком, разрешил опубликовать снимок при условии, что его имя и фамилия не будут сообщаться.

"Я заметил эту рекламу вечером, было уже поздно, после 21 ч. Людей было немного, детей вокруг не было видно", – сказал покупатель, который сфотографировал рекламный стенд рядом с магазином игрушек.

Директор ТЦ Ozas Инга Навицкайте признала, что на стенде была реклама сайта для взрослых. Она прислала следующий комментарий:

"Приносим нашим посетителям извинения, особенно тем, кто в тот момент видел эту рекламу, находясь в ТЦ Ozas с несовершеннолетними. Мы выясняем этот вопрос с компанией, которая обслуживает информационные терминалы.

Сейчас проверяют две версии - преступное дистанционное подключение к терминалу или подключение из самого ТЦ. Партнеры работают над этим, ищут ответ. Мы вместе будем прилагать усилия для того, чтобы подобное не повторилось и не мешало нашим посетителям".

Reklaminis stendas "PPC Ozas"
Reklaminis stendas "PPC Ozas"
© Facebook

За рекламу, демонстрацию и т.д. порнографической продукции несовершеннолетним детям в соответствии с 309 ст. УК Литвы полагается штраф или лишение свободы на срок до 4 лет.

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