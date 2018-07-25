21 июля, в 9.41 ч., полиция во время рейда в таборе заметила мужчину (1987 г.р.) с лопатой и емкостью в руках. Увидев полицию, он испугался, выяснилось, что он нес наркотики.
Полиция информировала, что были обнаружены два полиэтиленовых пакета с порошком желтоватого цвета, предполагается, что это наркотики. По предварительным данным, у него было 20 г героина.
Когда мужчину вели в полицейский автомобиль, соседи и родственники не оставили его без внимания. Одна женщина пыталась передать ему пачку сигарет.
23 июля неприятности начались у родственницы этого мужчины. Она в присутствии следователей Вильнюсского 2-го комиссариата продала мужчине 4 дозы героина. Увидев полицию, она пыталась бежать, но безуспешно.
По словам стражей порядка, женщину уже в третий раз за месяц поймали на распространении наркотиков. А задержанный в субботу мужчина был судим уже 11 раз (за кражи, грабеж и распространение наркотиков).
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