В Вильнюсе полиция за сутки выявила шесть нетрезвых водителей

Первого нетрезвого водителя остановили 29 мая в 00.40 ч. на ул. Павильнёню. Нетрезвый мужчина (1983 г.р.) управлял автомобилем Audi A6, он отказался от проверки на трезвость. Мужчину закрыли в КПЗ.

Около 10.20 ч. в Салининкай, на ул. Гервабалес, на трезвость проверили водителя (1961 г.р.) Toyota. В его организме было 2.26 промилле. Водитель был закрыт в КПЗ.

Еще один нетрезвый водитель (1974 г.р.) попался в 12.50 ч., в Вильнюсе, на ул. Молякальнё. Он управлял автомобилем VW Transporter. В организме мужчины было 3.02 промилле. Водитель был закрыт в КПЗ.

Вечером в одно и то же время - около 20.50 ч., в Вильнюсе, задержали двоих нетрезвых водителей. Однако на проспекте Саванорю. Во время проверки в организме женщины-водителя (1981 г.р.) BMWX5 было 2.5 промилле. Женщина была задержана.

На ул. Жирмуну в то же время задержали нетрезвого водителя (1967 г.р.) Volvo, в организме которого было 2.66 промилле. Водитель был закрыт в КПЗ.

Около 22.25 ч., в Вильнюсе, на ул. Блинджю, во время проверки в организме водителя (1977 г.р.) Saab обнаружили 2.75 промилле. Водитель был закрыт в КПЗ.

По закону, если в организме водителя было больше 1,51 или он отказался от проверки на трезвость, то нарушителю грозит уголовная ответственность и наказание в виде штрафа, ареста или лишения свободы на срок до 1 года.