В Вильнюсе полиция обнаружила тело мужчины

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Полиция информирует, что в Вильнюсе, в квартире на ул. С.Станявичаус, полиция обнаружила тело молодого мужчины.
1 ноября, в 9.05 ч. тело в состоянии разложения было обнаружено в собственной квартире покойного.
Начато расследование с целью выяснения причины смерти.
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