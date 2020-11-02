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Полиция информирует, что в Вильнюсе, в квартире на ул. С.Станявичаус, полиция обнаружила тело молодого мужчины.
В Вильнюсе полиция обнаружила тело мужчины
© AFP / Scanpix

1 ноября, в 9.05 ч. тело в состоянии разложения было обнаружено в собственной квартире покойного.

Начато расследование с целью выяснения причины смерти.

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