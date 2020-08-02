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1 августа, в 18 ч. в вильнюсскую полицию поступило сообщение о том, что полицейский целился в водителя автомобиля.
В Вильнюсе полицейский целился в водителя автомобиля
© Policija

В социальных сетях полиция поделилась фотографией, которая распространялась в социальных сетях.

"Около 18 ч. в Вильнюсскую полицию поступило сообщение о возможно вооруженном нетрезвом человеке. Полиция остановила автомобиль, в котором задержали подозреваемого, стражи порядка проверили документы у находившихся в нем людей. Один из пассажиров вез пневматический пистолет (разрешение для его ношения не нужно)", – сообщила полиция.

В организме женщины-водителя было 2,87 промилле. Оружие было изъято.

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