В Вильнюсе полицейский целился в водителя автомобиля

В социальных сетях полиция поделилась фотографией, которая распространялась в социальных сетях.

"Около 18 ч. в Вильнюсскую полицию поступило сообщение о возможно вооруженном нетрезвом человеке. Полиция остановила автомобиль, в котором задержали подозреваемого, стражи порядка проверили документы у находившихся в нем людей. Один из пассажиров вез пневматический пистолет (разрешение для его ношения не нужно)", – сообщила полиция.

В организме женщины-водителя было 2,87 промилле. Оружие было изъято.