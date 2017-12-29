Полицейский автомобиль, на котором в суд везли задержанного, попал в ДТП.
Автомобиль Škoda с включенными мигалками и сиреной ехал на красный свет, автомобиль BMW ехал на зеленый свет.
Люди в ДТП не пострадали, задержанный не убежал.
Задержанного везли в суд, где ему должны были назначить меру пресечения. Полицейские спешили, поскольку опаздывали на заседание.
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