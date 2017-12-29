Полицейский автомобиль, на котором в суд везли задержанного, попал в ДТП.

Автомобиль Škoda с включенными мигалками и сиреной ехал на красный свет, автомобиль BMW ехал на зеленый свет.

Люди в ДТП не пострадали, задержанный не убежал.

Задержанного везли в суд, где ему должны были назначить меру пресечения. Полицейские спешили, поскольку опаздывали на заседание.