5 февраля, в 3.15 ч., в Вильнюсе, на ул. Агуону, полицейские проверили находящегося на учете мужчину (1991 г.р.), у него в квартире нашли пакет, две банки и пластиковый контейнер с веществом растительного происхождения, вероятно, наркотическим и прибор для измельчения наркотиков.

В шкафу и кошельке у мужчины было 8148 евро.

Подозреваемый закрыт в КПЗ.

Начато расследование.