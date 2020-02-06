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В Вильнюсе полицейские нашли наркотики у стоявшего на учете мужчины. По предварительным данным, он закрыт в КПЗ.
5 февраля, в 3.15 ч., в Вильнюсе, на ул. Агуону, полицейские проверили находящегося на учете мужчину (1991 г.р.), у него в квартире нашли пакет, две банки и пластиковый контейнер с веществом растительного происхождения, вероятно, наркотическим и прибор для измельчения наркотиков.
В шкафу и кошельке у мужчины было 8148 евро.
Подозреваемый закрыт в КПЗ.
Начато расследование.
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