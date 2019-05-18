В ночь на субботу в Вильнюсе в студенческом городке погибла 19-летняя девушка. По предварительным данным, это гражданка Беларуси, которая училась в Литве и жила в студенческом общежитии.
© DELFI / Erika Venckutė

Полиция сообщает, что 18 мая, в 0.45 ч. в Вильнюсе, на аллее Саулетякё, у дома обнаружили тело девушки.

Подозревают, что она выпала с балкона на 10-м этаже. Подозревают, что 19-летняя девушка пыталась забраться на край балкона, потеряла равновесие и упала.

Очевидцы рассказали, что это не самоубийство. По их словам, она решила показать свою смелость, встала на табурет - с него на край балкона, однако не удержалась и упала.

Выяснилось, что перед этим девушка пила вино.

Она училась в ЕГУ.

Когда на место происшествия приехали врачи, сердце девушки еще билось. Полчаса врачи боролись за ее жизнь, но тщетно.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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