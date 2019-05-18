Полиция сообщает, что 18 мая, в 0.45 ч. в Вильнюсе, на аллее Саулетякё, у дома обнаружили тело девушки.
Подозревают, что она выпала с балкона на 10-м этаже. Подозревают, что 19-летняя девушка пыталась забраться на край балкона, потеряла равновесие и упала.
Очевидцы рассказали, что это не самоубийство. По их словам, она решила показать свою смелость, встала на табурет - с него на край балкона, однако не удержалась и упала.
Выяснилось, что перед этим девушка пила вино.
Она училась в ЕГУ.
Когда на место происшествия приехали врачи, сердце девушки еще билось. Полчаса врачи боролись за ее жизнь, но тщетно.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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