В Вильнюсе погиб водитель квадроцикла

О ДТП сообщил проезжавший мимо водитель.

Водитель оказался под квадроциклом. Сначала у пострадавшего прощупывался слабый пульс, но вскоре сердце перестало биться. Врачи констатировали, что мужчина мертв.

Никаких документов у погибшего не обнаружили. Предполагают, что мужчине около 40 лет. Номера квадроцикла нелитовские.