В Вильнюсе погиб мужчина, выпавший из окна больницы.
24 мая в полицию сообщили о том, что в 17.15 ч. в Вильнюсе, на ул. Шилтнамю, из окна палаты на шестом этаже выпал и от полученных травм скончался мужчина (1980 г.р.).
По предварительным данным, пациент покончил с собой.
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