В Вильнюсе погиб мужчина, выпавший из окна больницы.

24 мая в полицию сообщили о том, что в 17.15 ч. в Вильнюсе, на ул. Шилтнамю, из окна палаты на шестом этаже выпал и от полученных травм скончался мужчина (1980 г.р.).

По предварительным данным, пациент покончил с собой.