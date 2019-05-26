В Вильнюсе погиб мужчина, выпавший из окна больницы.
© DELFI / Karolina Pansevič

24 мая в полицию сообщили о том, что в 17.15 ч. в Вильнюсе, на ул. Шилтнамю, из окна палаты на шестом этаже выпал и от полученных травм скончался мужчина (1980 г.р.).

По предварительным данным, пациент покончил с собой.

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