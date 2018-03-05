По предварительным данным, погибли два человека.
Полиция сообщает, что оба погибших - работники вокзала. Они убирали снег с рельсов. Снегоочистительная машина работает громко, поэтому мужчины (одному было около 40, другому 60 лет) не услышали приближающегося поезда, несмотря на то, что машинист тормозил и сигналил им.
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