По предварительным данным, погибли два человека.

Полиция сообщает, что оба погибших - работники вокзала. Они убирали снег с рельсов. Снегоочистительная машина работает громко, поэтому мужчины (одному было около 40, другому 60 лет) не услышали приближающегося поезда, несмотря на то, что машинист тормозил и сигналил им.