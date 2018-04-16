Юноша получил травму головы. Врачи скорой помощи пытались спасти ему жизнь, однако безрезультатно. Юноша скончался.

Предполагают, что, переходя через железную дорогу, молодой человек слушал музыку и не услышал, что приближается поезд.

В этом месте стоят запрещающие знаки, указано, что путь закрыт, однако местные жители не обращают на это никакого внимания. Даже после несчастья, когда на месте происшествия стояли врачи и полиция, люди ходили по рельсам.