Юноша получил травму головы. Врачи скорой помощи пытались спасти ему жизнь, однако безрезультатно. Юноша скончался.
Предполагают, что, переходя через железную дорогу, молодой человек слушал музыку и не услышал, что приближается поезд.
В этом месте стоят запрещающие знаки, указано, что путь закрыт, однако местные жители не обращают на это никакого внимания. Даже после несчастья, когда на месте происшествия стояли врачи и полиция, люди ходили по рельсам.
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