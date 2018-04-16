16 апреля, в 15.16 ч., столичная полиция получила сообщение о том, что на ул. Ешмининку поезд сбил юношу (1999 г.р.), который переходил через железнодорожное полотно в запрещенном месте.
© DELFI / Andrius Ufartas

Юноша получил травму головы. Врачи скорой помощи пытались спасти ему жизнь, однако безрезультатно. Юноша скончался.

Предполагают, что, переходя через железную дорогу, молодой человек слушал музыку и не услышал, что приближается поезд.

В этом месте стоят запрещающие знаки, указано, что путь закрыт, однако местные жители не обращают на это никакого внимания. Даже после несчастья, когда на месте происшествия стояли врачи и полиция, люди ходили по рельсам.

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