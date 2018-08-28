28 августа, в 13.20 ч., в столице Литвы, недалеко от Новой Вильни, у железнодорожного переезда, поезд сбил велосипедиста.
© DELFI / Ainis Gurevičius


Мужчина скончался на месте. Пожарные-спасатели из-под тепловоза достали велосипед.

В этом удаленном месте, недалеко от Пучкоряйского городища в лесу протоптана тропа, ведущая через железную дорогу - в это месте люди регулярно ходят через железнодорожные пути, несмотря на запрещающие знаки.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Швенченском районе на дороге разбились два иностранца

28 августа, в 17.19 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило...

В Вильнюсе поезд насмерть сбил велосипедиста

28 августа, в 13.20 ч., в столице Литвы, недалеко от Новой...

Во вторник поступило сообщение о возможных беспорядках в литовской колонии (6)

Во вторник поступило сообщение о возможных беспорядках...

ДТП под Вильнюсом: водитель сбежал, оставив пострадавших (1)

27 августа , в 20.50 ч., в Вильнюсском районе, в Григайчай, на...

В Юрбаркском районе лекарствами отравился гостивший у бабушки ребенок (1)

В Юрбаркскую больницу был доставлен малолетний...

TOP новостей

Сюрпризы нового плана: часть горожан в Литве ждет новый налог  министерство рассказало, кому придется платить (87)

Министерство охраны окружающей среды подготовило план...

В августе в Литве из семей забрали 493 детей: количество могло быть в 10 раз больше (22)

В июле из небезопасного окружения в Литве забрали 524...

Официальная статистика: цены в Литве все еще одни из самых низких в Европе (107)

Мы часто слышим отзывы о том, что поездки за границу уже...

Алексей Венедиктов: Литва для Кремля, как шип в пятке – маленькие, но кусачие (217)

"Для тех, кто внимательно следит за внешней политикой...

Словения выплатит литовцу почти 9000 евро компенсации из-за переводчика на русский язык (21)

Во вторник Европейский суд по правам человека...