В Вильнюсе поезд насмерть сбил велосипедиста



Мужчина скончался на месте. Пожарные-спасатели из-под тепловоза достали велосипед.

В этом удаленном месте, недалеко от Пучкоряйского городища в лесу протоптана тропа, ведущая через железную дорогу - в это месте люди регулярно ходят через железнодорожные пути, несмотря на запрещающие знаки.