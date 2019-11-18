В Вильнюсе под виадуком застрял грузовик: образовался затор

Инцидент произошел около 11 ч. По ул. Осло в сторону центра ехал тягач с цистерной. Водитель не рассчитал габариты и застрял под виадуком.
По данным полиции, поврежден не только виадук. Сообщается, что упавшие с виадука куски бетона повредили другие транспортные средства. Люди во время ДТП не пострадали.
Водитель тягача рассказал полиции, что вез груз со всеми разрешениями по установленному маршруту, однако, вероятно, плохо подсчитали высоту виадука, поэтому тягач не смог проехать.
По данным полиции, сейчас тягач с цистерной не может сдвинуться с места. Компания должна решать, как вытащить его.
В сторону центра образовался большой затор. Движение не закрыто, машины едут по второй полосе.
На месте происшествия движение регулирует полиция.
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