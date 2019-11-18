Инцидент произошел около 11 ч. По ул. Осло в сторону центра ехал тягач с цистерной. Водитель не рассчитал габариты и застрял под виадуком.
По данным полиции, поврежден не только виадук. Сообщается, что упавшие с виадука куски бетона повредили другие транспортные средства. Люди во время ДТП не пострадали.
Водитель тягача рассказал полиции, что вез груз со всеми разрешениями по установленному маршруту, однако, вероятно, плохо подсчитали высоту виадука, поэтому тягач не смог проехать.
По данным полиции, сейчас тягач с цистерной не может сдвинуться с места. Компания должна решать, как вытащить его.
В сторону центра образовался большой затор. Движение не было закрыто, машины ехали по второй полосе.
На месте происшествия движение регулировала полиция.
Жители в фейсбуке поделились информацией, что тягач удалось вытащить, движение возобновлено.
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