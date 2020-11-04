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Полиция литовской столицы расследует странное происшествие - под полуприцепом фуры был обнаружен сильно избитый мужчина (1986 г.р.).
В Вильнюсе под полуприцепом фуры обнаружен избитый мужчина
© Shutterstock

2 ноября, в 16.50 ч. его доставили в больницу с ул. Гранито. Пострадавший находился без сознания.

Начато расследование.

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