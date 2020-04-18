В Вильнюсе под мостом обнаружено тело мужчины

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В Вильнюсе в пятницу под мостом над Вильняле в воде обнаружили утопленника.
По данным Департамента полиции, личность утопленника не установлена. Это мужчина 55-60 лет. Тело было обнаружено после обеда на ул. С.Баторо.
На теле внешних следов насилия не обнаружено.
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