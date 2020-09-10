aA
9 сентября вечером, в 20.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Лепкальнё, столкнулись автомобиль BMW и мотороллер. Сообщалось, что пострадала ехавшая на мотороллере молодая женщина, она потеряла сознание.

По предварительным данным, водитель автомобиля поворачивал налево, на стоянку рядом со стадионом и не пропустил ехавший прямо мотороллер. Мотороллер врезался в заднюю дверцу BMW.

Молодая женщина потеряла сознание, через какое-то время пришла в себя, начала стонать. Врачи скорой помощи увезли ее в больницу.

Водитель BMW был трезвым.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Новый проект вызвал беспокойство: Верига тихо проводит еще одну реформу? (10)

После того как провалилась идея правящих, связанная с...

Министр: новый порядок самоизоляции должен вступить в силу с 15 сентября (3)

Срок обязательной самоизоляции для возвращающихся...

Курьез в интернете: вводишь название одного магазина, тебя перебрасывает на сайт другого (2)

Читатель портала Delfi заметил странную вещь: он захотел...

В Литве зарегистрировали 36 новых случаев коронавируса (1)

По последним данным, в Литве зарегистрировали 36 новых...

Навальный почти полностью восстановился после отравления "Новичком", российские спецслужбы просчитались (19)

Источникам The Insider стало известно, что Алексей...

|Maža didelių žinių kaina