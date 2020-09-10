По предварительным данным, водитель автомобиля поворачивал налево, на стоянку рядом со стадионом и не пропустил ехавший прямо мотороллер. Мотороллер врезался в заднюю дверцу BMW.
Молодая женщина потеряла сознание, через какое-то время пришла в себя, начала стонать. Врачи скорой помощи увезли ее в больницу.
Водитель BMW был трезвым.
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