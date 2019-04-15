Как говорится в сообщении Департамента полиции, примерно в 3.45 в Вильнюсе, на улице Вильняус, пять неизвестных лиц, ограбили мужчину 1983 года рождения - лишив его возможности сопротивляться, они забрали у него два мобильных телефона и 1000 евро.
В инциденте участвовал и военнослужащий из Норвегии, прикомандированный к международному батальону НАТО, сказал BNS представитель Департамента стратегической коммуникации ВС Литвы, капитан Гинтаутас Цюнис.
Военнослужащий 1994 года рождения после допроса в полиции отпущен и возвращен на место службы в Йонавском районе, в Рукле, сказал Г. Цюнис.
У норвежца в крови было 1,48 промилле алкоголя.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
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