В ночь на воскресенье в Вильнюсе задержан норвежский военнослужащий, которого подозревают в участии в грабеже.
Detention
© Sipa / Scanpix

Как говорится в сообщении Департамента полиции, примерно в 3.45 в Вильнюсе, на улице Вильняус, пять неизвестных лиц, ограбили мужчину 1983 года рождения - лишив его возможности сопротивляться, они забрали у него два мобильных телефона и 1000 евро.

В инциденте участвовал и военнослужащий из Норвегии, прикомандированный к международному батальону НАТО, сказал BNS представитель Департамента стратегической коммуникации ВС Литвы, капитан Гинтаутас Цюнис.

Военнослужащий 1994 года рождения после допроса в полиции отпущен и возвращен на место службы в Йонавском районе, в Рукле, сказал Г. Цюнис.

У норвежца в крови было 1,48 промилле алкоголя.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

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