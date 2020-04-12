В Вильнюсе перевернулся нетрезвый водитель BMW

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12 апреля в Вильнюсе полиция и врачи спешили к месту ДТП на ул. Юстинишкю. По предварительным данным, ДТП совершил нетрезвый водитель BMW.
Информация о ДТП поступила около 20 ч. Очевидцы информировали, что перевернулся BMW.
На месте происшествия выяснилось, что водитель авто был пьян (1,93 промилле). Молодой человек не справился с управлением, зацепил другой автомобиль, заехал на заграждение и перевернулся.
В ДТП пострадал пассажир BMW, его увезли в больницу.
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