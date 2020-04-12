В Вильнюсе перевернулся нетрезвый водитель BMW

Информация о ДТП поступила около 20 ч. Очевидцы информировали, что перевернулся BMW.

На месте происшествия выяснилось, что водитель авто был пьян (1,93 промилле). Молодой человек не справился с управлением, зацепил другой автомобиль, заехал на заграждение и перевернулся.

В ДТП пострадал пассажир BMW, его увезли в больницу.