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В Вильнюсе перевернулся лесовоз: сообщается о том, что на дороге рассыпались бревна.
Около 15 ч. на столичной улице Жирню, в сторону ул. Тукстантмячё, перевернулся лесовоз.
По предварительным данным, на дорогу выпали бревна, они осложнили движение транспорта. Благодаря полиции дорогу не пришлось перекрывать, автомобили могли проезжать.
Люди во время ДТП не пострадали.
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