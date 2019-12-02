В Вильнюсе перевернулся еще один автомобиль

Скопировать ссылку В Вильнюсе перевернулся еще один автомобиль

2 декабря, в 12.30 ч., в Вильнюсе произошло еще одно ДТП, во время которого перевернулся автомобиль (рано утром автомобиль Audi перевернулся на ул. Гележинё Вилко, почти в то же время недалеко от Вильнюса столкнулись автомобили Audi и Subaru, которым управлял бывший командарм Йонас Жукас).