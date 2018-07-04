В Вильнюсе перевернулся BMW, пострадал водитель

На место происшествия выехала полиция, врачи и спасатели.
По предварительным данным, водитель лет 60, вероятно, из-за проблем со здоровьем, пересек разделительную зеленую полосу, выехал на встречную полосу, съехал с дороги и перевернулся.
Первую помощь пострадавшему оказали врачи скорой помощи, затем его увезли в больницу.
По сведениям полиции, мужчина за рулем потерял сознание, поэтому автомобиль потерял управление и перевернулся. К приезду врачей водитель пришел в сознание.
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