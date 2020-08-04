В Вильнюсе перевернулся автомобиль пьяного водителя

aA
Во вторник в Вильнюсе произошло ДТП, во время которого пострадал человек.
Полиция сообщила, что около 17 ч. на ул. Кайрену водитель не справился с управлением и врезался в столб, после чего автомобиль перевернулся.
По предварительным данным, у водителя сломана нога, других травм он не получил.
По данным полиции, водитель был пьян - 2.75 промилле.
На месте происшествия работала полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Такого наплыва литовцев в Польше не было и на Рождество: в список опасных стран в пятницу попадут еще три (37)
В настоящее время беспокоит не только рост количества...
Жители Литвы вынуждены платить за услуги врачей в частных клиниках: выбора у людей нет (80)
В Литве говорят об угрозе второй волны коронавируса,...
Приближается сильный ливень: какие места в Вильнюсе самые опасные (3)
Во вторник вечером в Литву придет фронт интенсивных...
Служба президента: Верига не может оставаться в стороне, должен объясниться (31)
Служба президента Литвы ждет объяснений министра...
Водителя удивил штраф за превышение скорости: в документе указано, что скорость была превышена в России (10)
Если превышение скорости в Литве фиксирует мобильный...