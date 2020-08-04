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Во вторник в Вильнюсе произошло ДТП, во время которого пострадал человек.
В Вильнюсе перевернулся автомобиль пьяного водителя
© DELFI

Полиция сообщила, что около 17 ч. на ул. Кайрену водитель не справился с управлением и врезался в столб, после чего автомобиль перевернулся.

По предварительным данным, у водителя сломана нога, других травм он не получил.

По данным полиции, водитель был пьян - 2.75 промилле.

На месте происшествия работала полиция.

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