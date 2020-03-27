В Вильнюсе перевернулась пьяная компания на автомобиле

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26 марта, в 20.52 ч. по Единому номеру помощи сообщили о ДТП на Неменчинском шоссе, у поворота на Антавиляй. Сообщалось, что с дороги съехал автомобиль, в нем зажат человек.
Полиция информировала Delfi, что в ДТП попал автомобиль Volvo. По предварительным данным, в нем ехали три человека, все они, вероятно, были пьяны. Сообщается, что в ДТП никто серьезно не пострадал.
По данным полиции, водитель был пьян - 2,49 промилле. Его задержали.
Ведется расследование.
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