Макс – был известным рекордсменом, которого знали далеко за пределами Литвы. Как и его хозяин, пес был спортсменом. Он тренировался с самого детства и мог тянуть тяжелые предметы - внедорожники и даже самолеты.

Рукшенас согласился рассказать DELFI историю Макса: "Жалко, когда такая ценная собака, которую знают во всей Европе и в мире, дохнет как крыса".

"Вчера я потерял моего мальчика. Лучшего друга, компаньона, который всегда радовался со мной и грустил, когда мне было плохо. В отличие от людей, он всегда был рядом. Вторую ночь я не могу заснуть, плачу, хоть это и не по-мужски. Крысиный яд. Я видел агонию, он перестал дышать, сердце его перестало биться у меня на руках, парализованные мышцы расслабились, кровь, я закрыл ему глаза. Мой чемпион умер в моих объятиях, но как крыса", – писал в фейсбуке Рукшенас.

Он сказал, что планирует писать заявление в полицию. Собака была отравлена в Каролинишкес, в Парке сказок.

"Мы там тренировались. На самом деле этот парк запущенный – бомжатник. В четверг мы с Максом должны были ехать на состязания в Словакию", – сказал Рукшенас.

Совсем недавно, на Антакальнисе была отравлена собака редактора Happy 365 Эрики Валчукене.

"Через несколько дней она умерла, ветеринары предполагают, что это крысиный яд – отравление. Мы живем на Антакальнисе, больше нигде не были. Эта собака была взята из приюта, жизнь у нее была нелегкой, она голодала, поэтому на улице хватала любой подвернувшийся кусок. Обычно удавалось оттащить, но не всегда. Наверное, в этот раз не успели. Хотя нам врач рассказала, что сейчас есть такой крысиный яд, который достаточно вдохнуть", – писала в фейсбуке Валчукене.

Она призывает людей не молчать и объединяться.

Поскольку в этих случаях собаки умерли, злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

Журналисты портала интересовались отравлениями, зафиксированными месяц в Старом городе (собак травили паштетом с таблетками). Владелец одной из пострадавших собак Миндаугас Анусаускас сказал, что подозреваемый виновным еще не признан. "Скорее всего, его и не накажут. Не хватает доказательств. Но если что-то изменится, я сообщу", – сказал Анусаускас.