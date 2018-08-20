Макс – был известным рекордсменом, которого знали далеко за пределами Литвы. Как и его хозяин, пес был спортсменом. Он тренировался с самого детства и мог тянуть тяжелые предметы - внедорожники и даже самолеты.
Рукшенас согласился рассказать DELFI историю Макса: "Жалко, когда такая ценная собака, которую знают во всей Европе и в мире, дохнет как крыса".
"Вчера я потерял моего мальчика. Лучшего друга, компаньона, который всегда радовался со мной и грустил, когда мне было плохо. В отличие от людей, он всегда был рядом. Вторую ночь я не могу заснуть, плачу, хоть это и не по-мужски. Крысиный яд. Я видел агонию, он перестал дышать, сердце его перестало биться у меня на руках, парализованные мышцы расслабились, кровь, я закрыл ему глаза. Мой чемпион умер в моих объятиях, но как крыса", – писал в фейсбуке Рукшенас.
Он сказал, что планирует писать заявление в полицию. Собака была отравлена в Каролинишкес, в Парке сказок.
"Мы там тренировались. На самом деле этот парк запущенный – бомжатник. В четверг мы с Максом должны были ехать на состязания в Словакию", – сказал Рукшенас.
Совсем недавно, на Антакальнисе была отравлена собака редактора Happy 365 Эрики Валчукене.
"Через несколько дней она умерла, ветеринары предполагают, что это крысиный яд – отравление. Мы живем на Антакальнисе, больше нигде не были. Эта собака была взята из приюта, жизнь у нее была нелегкой, она голодала, поэтому на улице хватала любой подвернувшийся кусок. Обычно удавалось оттащить, но не всегда. Наверное, в этот раз не успели. Хотя нам врач рассказала, что сейчас есть такой крысиный яд, который достаточно вдохнуть", – писала в фейсбуке Валчукене.
Она призывает людей не молчать и объединяться.
Поскольку в этих случаях собаки умерли, злоумышленнику грозит уголовная ответственность.
Журналисты портала интересовались отравлениями, зафиксированными месяц в Старом городе (собак травили паштетом с таблетками). Владелец одной из пострадавших собак Миндаугас Анусаускас сказал, что подозреваемый виновным еще не признан. "Скорее всего, его и не накажут. Не хватает доказательств. Но если что-то изменится, я сообщу", – сказал Анусаускас.
В Вильнюсе отравлена одна из самых известных собак в Европе (11)
Тренер Доминикас Рукшенас лишился своего любимца –...
В Вильнюсе угонщики требовали за BMW 2000 евро (2)
Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе трое...
Во время веломарафона пострадала женщина (5)
В воскресенье сотрудники полиции получили сообщение,...
В проданной на аукционе квартире обнаружен труп (18)
Житель Вильнюса , который приобрёл на аукционе...
Ехавшие домой военные попали в ДТП: один погиб, четверо пострадали (16)
17 августа во второй половине дня на 9-м км дороги...
TOP новостей
Жизнь в литовском райском уголке: реальность не похожа на то, что видят туристы (5)
Дюны, лес, с одной стороны - Куршский залив, с другой -...
Торговые сети в Литве не будут работать в Рождество и на Пасху (2)
Литовские торговцы и профсоюзы достигли...
"Крупный русский человек": как относятся к Борису Ельцину на родине первого президента России? (157)
Алкоголик, пропивший полстраны, или национальный лидер,...
В Литве решается проблема электрических самокатов (16)
Литовские ведомства решают вопрос электросамокатов,...
На этой неделе в Вильнюсе будет открыт сквер имени Бориса Немцова (36)
На этой неделе в Вильнюсе будет открыт сквер имени...