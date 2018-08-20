Тренер Доминикас Рукшенас лишился своего любимца – чемпион Макс был отравлен крысиным ядом. К сожалению, в Вильнюсе это не первый случай: месяц назад в Старом городе были отравлены 4 собаки, а неделю назад на Антакальнисе также умерла отведавшая крысиного яда собака.
Dominykas Rukšėnas su šuneliu Maksu
© DELFI montažas

Макс – был известным рекордсменом, которого знали далеко за пределами Литвы. Как и его хозяин, пес был спортсменом. Он тренировался с самого детства и мог тянуть тяжелые предметы - внедорожники и даже самолеты.

Рукшенас согласился рассказать DELFI историю Макса: "Жалко, когда такая ценная собака, которую знают во всей Европе и в мире, дохнет как крыса".

Статьи по теме:
Появилась информация о том, кто мог травить собак в Вильнюсе  (5)
В Науяместисе неизвестные разбросали отраву для собак  (43)

"Вчера я потерял моего мальчика. Лучшего друга, компаньона, который всегда радовался со мной и грустил, когда мне было плохо. В отличие от людей, он всегда был рядом. Вторую ночь я не могу заснуть, плачу, хоть это и не по-мужски. Крысиный яд. Я видел агонию, он перестал дышать, сердце его перестало биться у меня на руках, парализованные мышцы расслабились, кровь, я закрыл ему глаза. Мой чемпион умер в моих объятиях, но как крыса", – писал в фейсбуке Рукшенас.

Он сказал, что планирует писать заявление в полицию. Собака была отравлена в Каролинишкес, в Парке сказок.

"Мы там тренировались. На самом деле этот парк запущенный – бомжатник. В четверг мы с Максом должны были ехать на состязания в Словакию", – сказал Рукшенас.

Совсем недавно, на Антакальнисе была отравлена собака редактора Happy 365 Эрики Валчукене.

"Через несколько дней она умерла, ветеринары предполагают, что это крысиный яд – отравление. Мы живем на Антакальнисе, больше нигде не были. Эта собака была взята из приюта, жизнь у нее была нелегкой, она голодала, поэтому на улице хватала любой подвернувшийся кусок. Обычно удавалось оттащить, но не всегда. Наверное, в этот раз не успели. Хотя нам врач рассказала, что сейчас есть такой крысиный яд, который достаточно вдохнуть", – писала в фейсбуке Валчукене.

Она призывает людей не молчать и объединяться.

Поскольку в этих случаях собаки умерли, злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

Журналисты портала интересовались отравлениями, зафиксированными месяц в Старом городе (собак травили паштетом с таблетками). Владелец одной из пострадавших собак Миндаугас Анусаускас сказал, что подозреваемый виновным еще не признан. "Скорее всего, его и не накажут. Не хватает доказательств. Но если что-то изменится, я сообщу", – сказал Анусаускас.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Вильнюсе отравлена одна из самых известных собак в Европе (11)

Тренер Доминикас Рукшенас лишился своего любимца –...

В Вильнюсе угонщики требовали за BMW 2000 евро (2)

Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе трое...

Во время веломарафона пострадала женщина (5)

В воскресенье сотрудники полиции получили сообщение,...

В проданной на аукционе квартире обнаружен труп (18)

Житель Вильнюса , который приобрёл на аукционе...

Ехавшие домой военные попали в ДТП: один погиб, четверо пострадали   (16)

17 августа во второй половине дня на 9-м км дороги...

TOP новостей

Жизнь в литовском райском уголке: реальность не похожа на то, что видят туристы (5)

Дюны, лес, с одной стороны - Куршский залив, с другой -...

Торговые сети в Литве не будут работать в Рождество и на Пасху (2)

Литовские торговцы и профсоюзы достигли...

Borisas Jelcinas Екатеринбург, Ельцин-центр (фото - Наталья Фролова) Borisas Jelcinas pučo Rusijoje metu Borisas Jelcinas Borisas Jelcinas, Vladimiras Putinas

"Крупный русский человек": как относятся к Борису Ельцину на родине первого президента России? (157)

Алкоголик, пропивший полстраны, или национальный лидер,...

В Литве решается проблема электрических самокатов (16)

Литовские ведомства решают вопрос электросамокатов,...

На этой неделе в Вильнюсе будет открыт сквер имени Бориса Немцова (36)

На этой неделе в Вильнюсе будет открыт сквер имени...