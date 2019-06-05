4 июня в Вильнюсе оторвавшаяся от автомобиля деталь выбила окно в здании.
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Инцидент произошел в 10 ч. в Вульнюсе, на ул. Т.Косцюшкос.

По предварительным данным в помещение, выбив стекло, попал металлический предмет. На месте происшествия обнаружили металлическую пружину, которая могла оторваться от проезжавшего автомобиля.

Люди во время инцидента не пострадали. Ущерб уточняется.

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