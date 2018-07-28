28 июля, утром, Вильнюсская полиция провела очередной рейд. По словам полиции, улицы города пустые - возможно, большая часть горожан наслаждается отличной погодой за городом. Однако один нарушитель все же попался и утренняя поездка ему обойдется недешево.
© DELFI

Около 9 ч. на ул. Т.Нарбуто во время рейда был остановлен автомобиль CityBee VW Golf. В организме управлявшего им водителя (1981 г.р.) было 1,08 промилле. Водитель утверждал, что пил накануне.

Автомобиль забрали представители CityBee. Клиенту каршеринговой компании кроме наказания за нарушение ПДД, грозит штраф компании в размере 300 евро.

За нарушение ПДД ему придется заплатить еще 300-450 евро. Кроме того, молодому человеку грозит лишение прав (на 12-18 месяцев).

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

У дельфинария в набережную врезалась моторная лодка, есть пострадавшие

28 июля, в 14 ч. Центр координирования спасения на море...

С палангского пирса отдыхающие прогнали эксгибициониста (1)

В Паланге в июле много отдыхающих со всей Литвы . Люди...

Пьяная женщина облила бензином и пыталась поджечь автомобиль дочери (1)

Полицейским Шяуляйского района пришлось усмирять...

В Вильнюсе "отличился" еще один водитель на CityBee

28 июля , утром, Вильнюсская полиция провела очередной...

Найден пропавший в Шальчининкском районе во время игры в прятки ребенок (2)

Вильнюсская полиция информировала, что в...

TOP новостей

Гостья из Москвы удивлена жалобами литовцев: раньше это было доступно только элите (20)

Супруги из Москвы , полюбившие Палангу несколько...

Namų tvarkytoja

Специалистов по уборке квартир в Литве нанимают не только богатые (7)

Все меньше жителей Литвы хотят сами вытирать пыль с...

Мытарства студентки из России в Литве: что нужно знать о медицинской страховке? (61)

Студентку, приехавшую по обмену из России, отказались...

Жилье за 180 евро: что можно получить на Тенерифе, а что в Паланге (45)

Жители Литвы уже давно жалуются на высокие цены на...

Науседа благодарит консерваторов за доверие, но желал бы остаться независимым кандидатом (7)

27 июля утром в интервью на Žinių radijаs лидер Союза...