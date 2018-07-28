В Вильнюсе "отличился" еще один водитель на CityBee

Около 9 ч. на ул. Т.Нарбуто во время рейда был остановлен автомобиль CityBee VW Golf. В организме управлявшего им водителя (1981 г.р.) было 1,08 промилле. Водитель утверждал, что пил накануне.

Автомобиль забрали представители CityBee. Клиенту каршеринговой компании кроме наказания за нарушение ПДД, грозит штраф компании в размере 300 евро.

За нарушение ПДД ему придется заплатить еще 300-450 евро. Кроме того, молодому человеку грозит лишение прав (на 12-18 месяцев).