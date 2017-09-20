В Вильнюсе Opel девушки задел три автомобиля и перевернулся

В 16.35 полиции сообщили, что из перевернувшегося автомобиля никто не появляется, поэтому на место аварии прибыли не только полиция и медики, но и пожарные.

Однако по приезду пожарных, управлявшая Opel девушка уже вылезла из поврежденного автомобиля. В ходе аварии были повреждены также три других находившихся рядом машины.

Девушка врезалась с стоявший автомобиль Honda, который задел автомобиль Rover. После этого Opel перевернулся и задел стоявший на другой стороне дороге Chrysler.

Медики осмотрели виновницу происшествия на месте, в больницу ее везти не понадобилось.

Девушка утверждает, что сама не понимает, как случилась авария. Однако свидетели говорят, что водитель ехала, разговаривая по телефону, что и могло стать причиной ДТП.