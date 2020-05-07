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7 мая в Вильнюсе зафиксировано странное происшествие - на BMW был брошен подозрительный предмет, возможно, петарда, произошел взрыв. В результате взрыва в автомобиле лопнули стекла, был поврежден соседний автомобиль.
В Вильнюсе около ТЦ в автомобиль был брошен подозрительный предмет - произошел взрыв
© DELFI / Andrius Ufartas

Полиция информировала Delfi, что в 19.12 ч. поступило сообщение о взрыве на Минском шоссе, на стоянке около ТЦ.

Звонившая женщина сказала, что во время инцидента был поврежден ее автомобиль Nissan. По предварительным данным, к BMW (он стоял рядом с Nissan) подъехал другой BMW, из которого был брошен подозрительный предмет. Подозревают, что это была петарда, которая, упав на BMW, взорвалась.

Полиция указала, что в результате взрыва высыпались окна в BMW, был поврежден автомобиль Nissan.

Сначала сообщалось, что взорвавшийся предмет был заброшен на машину, но потом выяснилось, что, вероятно, очень мощная петарда была заброшена в салон BMW. После взрыва лобовое стекло BMW оказалось в 10 м от авто, высыпались боковые окна и деформировалось само транспортное средство.

По предварительным данным, оба участника инцидента сразу же после взрыва скрылись.

Пресс-секретарь Вильнюсской полиции рассказала, что поврежденный BMW был обнаружен в Вильнюсском районе.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Автомобиль BMW был обнаружен недалеко от места происшествия в гаражном массиве на ул. Лепкальнё. Автомобиль пытались прятать.

Полиция оцепила территорию.

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