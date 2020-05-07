В Вильнюсе около ТЦ в автомобиль был брошен подозрительный предмет - произошел взрыв

Полиция информировала Delfi, что в 19.12 ч. поступило сообщение о взрыве на Минском шоссе, на стоянке около ТЦ.
Звонившая женщина сказала, что во время инцидента был поврежден ее автомобиль Nissan. По предварительным данным, к BMW (он стоял рядом с Nissan) подъехал другой BMW, из которого был брошен подозрительный предмет. Подозревают, что это была петарда, которая, упав на BMW, взорвалась.
Полиция указала, что в результате взрыва высыпались окна в BMW, был поврежден автомобиль Nissan.
Сначала сообщалось, что взорвавшийся предмет был заброшен на машину, но потом выяснилось, что, вероятно, очень мощная петарда была заброшена в салон BMW. После взрыва лобовое стекло BMW оказалось в 10 м от авто, высыпались боковые окна и деформировалось само транспортное средство.
По предварительным данным, оба участника инцидента сразу же после взрыва скрылись.
Пресс-секретарь Вильнюсской полиции рассказала, что поврежденный BMW был обнаружен в Вильнюсском районе.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Автомобиль BMW был обнаружен недалеко от места происшествия в гаражном массиве на ул. Лепкальнё. Автомобиль пытались прятать.
Полиция оцепила территорию.
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