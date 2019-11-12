В Вильнюсе около ТЦ Akropolis загорелся городской автобус

Скопировать ссылку В Вильнюсе около ТЦ Akropolis загорелся городской автобус

12 ноября, в 15.33 ч., в Вильнюсе, на ул. Озо, у ТЦ Akropolis, загорелся автобус 5G, который ехал в Пашилайчай.