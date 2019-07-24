По предварительным данным, водитель ехал по ул. Осло, не справился с управлением, съехал с дороги, и на проспекте Лайсвес врезался в столб.

Водитель был трезвым.

Около машины остановился проезжавший рядом автомобиль скорой помощи. Врачи увезли пострадавшего пассажира в больницу.

И водитель, и пассажир – граждане Украины.