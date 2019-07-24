Во вторник поздно вечером в Вильнюсе, на перекрестке ул. Осло и проспекта Лайсвес, в столб врезался автомобиль VW Passat. Удар был очень сильным – машина сильно повреждена. Полиция получила сообщение об этом в 23.36 ч.

По предварительным данным, водитель ехал по ул. Осло, не справился с управлением, съехал с дороги, и на проспекте Лайсвес врезался в столб.

Водитель был трезвым.

Около машины остановился проезжавший рядом автомобиль скорой помощи. Врачи увезли пострадавшего пассажира в больницу.

И водитель, и пассажир – граждане Украины.

ЧП и криминал

В Вильнюсе около полуночи в столб врезался автомобиль VW Passat (1)

Во вторник поздно вечером в Вильнюсе, на перекрестке ул....

ДТП в Каунасе: после столкновения Ford перевернулся на перекрестке (2)

Во вторник после обеда в Каунасе было зафиксировано ДТП...

В Кедайняйском районе в колодец упал и погиб мужчина (4)

В Кедайняйском районе, в деревне Янушава, 22 июля в...

В Клайпеде укравший носки мужчина покусал охранника (10)

Полиция информировала, что в Клайпеде пострадал...

В Вильнюсском районе после ДТП в больницу увезли младенца

22 июля, в 14.18 ч., в полицию сообщили, что в Вильнюсском...

TOP новостей

Время новых налогов: владельцы автомобилей и недвижимости могут начать подсчеты

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 23 июля...

Погода в Литве: дожди уйдут, вернется тепло

В ближайшие дни в Литве на погоду повлияет уходящий...

В Правенишкес – бунт криминальных авторитетов (7)

Бывшие авторитеты каунасского преступного мира,...

Евроскептик, русофил, ловелас. Будущий британский премьер Борис Джонсон — кто он?

Бывший министр иностранных дел Борис Джонсон избран...

Премьер Литвы: налог на автомобили и недвижимость введут с 1 января  Карбаускис придерживается иного мнения (122)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис проверяет,...