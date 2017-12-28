Из деревянного дома поднимаются клубы черного дыма. На место происшествия прибыли пожарные и экипаж скорой помощи.

Сведений о пострадавших пока нет, неизвестно, были ли внутри дома люди.

Gaisras prie Lukiškių kalėjimo DELFI

Gaisras prie Lukiškių kalėjimo DELFI

