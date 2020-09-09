В Вильнюсе около Гарюнай грузовик насмерть сбил женщину

9 сентября, в 10.45 ч., в Вильнюсе, на ул. Панеришкю, грузовик сбил женщину.

По предварительным данным, пострадавшая скончалась на месте.

Вильнюсская полиция информировала, что ДТП произошло у входа на рынок.