В Вильнюсе около Гарюнай грузовик насмерть сбил женщину

aA
Департамент полиции Литвы информирует, что в Вильнюсе произошло трагическое происшествие, под колесами грузовика погибла женщина.
9 сентября, в 10.45 ч., в Вильнюсе, на ул. Панеришкю, грузовик сбил женщину.
По предварительным данным, пострадавшая скончалась на месте.
Вильнюсская полиция информировала, что ДТП произошло у входа на рынок.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Дипломаты Литвы и других стран ЕС приехали Алексиевич, чтобы защитить от задержания (18)
Дипломаты Литвы и других стран Евросоюза (ЕС) в среду...
Литовские перевозчики с беспокойством ждут завтрашнего дня: ходят слухи, что Беларусь предпримет жесткие меры (10)
9 сентября редакция портала DELFI получила информацию о...
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обещает повышать пенсии (1)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 9 сентября...
Вильнюсцы покупали жилье после карантина, но сэкономить им не удалось (9)
Аналитики уверяют, что рынок после весеннего застоя...
Сквернялис: рассматривается возможность сократить время самоизоляции до 10 дней (4)
Рассматривается возможность сократить время...