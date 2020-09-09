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Департамент полиции Литвы информирует, что в Вильнюсе произошло трагическое происшествие, под колесами грузовика погибла женщина.
В Вильнюсе около Гарюнай грузовик насмерть сбил женщину
© DELFI / Erika Venckutė

9 сентября, в 10.45 ч., в Вильнюсе, на ул. Панеришкю, грузовик сбил женщину.

По предварительным данным, пострадавшая скончалась на месте.

Вильнюсская полиция информировала, что ДТП произошло у входа на рынок.

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