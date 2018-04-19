В Вильнюсе около Дворца печати горит здание коллегии

19 апреля, вечером, в Вильнюсе поступило сообщение о пожаре в Международной школе права и бизнеса.
© DELFI / Andrius Ufartas

Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что в 20.50 ч. поступило сообщение о том, что на проспекте Лайсвес, 58, горит здание.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели. Они выяснили, что горит здание Международной школы права и бизнеса.

Спасатели эвакуируют людей. Пока неясно, на каком этаже начался пожар.

На месте происшествия работают 4 автоцитерны, 2 автолестницы, а также дежурят полиция и врачи скорой помощи.

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