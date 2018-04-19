В Вильнюсе около Дворца печати горело здание коллегии

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в 20.50 ч. поступило сообщение о том, что на проспекте Лайсвес, 58, горит здание.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели. Они выяснили, что горит здание Международной школы права и бизнеса.

Спасатели эвакуировали людей.

На месте происшествия работали 4 автоцитерны, 2 автолестницы, а также дежурили полиция и врачи скорой помощи.