В Вильнюсе около Дворца печати горело здание коллегии

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в 20.50 ч. поступило сообщение о том, что на проспекте Лайсвес, 58, горит здание.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели. Они выяснили, что горит здание Международной школы права и бизнеса.
Спасатели эвакуировали людей.
На месте происшествия работали 4 автоцитерны, 2 автолестницы, а также дежурили полиция и врачи скорой помощи.
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