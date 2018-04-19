19 апреля, вечером, в Вильнюсе поступило сообщение о пожаре в Международной школе права и бизнеса.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в 20.50 ч. поступило сообщение о том, что на проспекте Лайсвес, 58, горит здание.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели. Они выяснили, что горит здание Международной школы права и бизнеса.

Спасатели эвакуировали людей.

На месте происшествия работали 4 автоцитерны, 2 автолестницы, а также дежурили полиция и врачи скорой помощи.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Каунасе иностранцы подрались из-за украинского конфликта (6)

В начале этой недели в Каунасе было начато...

В Вильнюсе около Дворца печати горело здание коллегии

19 апреля, вечером, в Вильнюсе поступило сообщение о...

В Паневежисе пропала несовершеннолетняя (1)

Паневежская полиция разыскивает пропавшую без вести...

В Вильнюсе на дом упала 12-метровая металлическая башня (6)

19 апреля в Вильнюсе ветер повалил на жилой дом...

Во время утреннего пика произошло ДТП, пострадали два водителя (4)

В Вильнюсе, на ул. Дунояус, в четверг утром столкнулись...

TOP новостей

Pastatas Žalčių g. Pastatas Žalčių g. Pastatas Žalčių g.

Чудеса литовского строительства: дом есть, но его нет (16)

В Вильнюсе , в Бальсяй, на ул. Жалчу, жители получили...

Russian TV

Игорь Яковенко: Международный общественный трибунал может сильно подорвать путинский режим (124)

Во что превратились провластные СМИ в России, какие...

Конфликт между Ясайтисом и его супругой развивается в неожиданном направлении (1)

Конфликт между баскетболистом Симасом Ясайтисом и его...

Погода: после теплой пятницы ожидаются перемены

В пятницу в Литве установится весенняя и теплая...

Гражданин Литвы осужден за скандал на борту Ryanair (3)

Перед тем как сесть в самолет в Риге, гражданин Литвы...