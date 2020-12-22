В Вильнюсе охранник выстрелил в пьяного клиента магазина

Департамент полиции сообщает, что около 22 ч. в Вильнюсе, в магазине на проспекте Гедиминаса, нетрезвый молодой человек 1990 г.р. схватил охранника (1969 г.р.) магазина, тот, защищаясь, сделал один выстрел из газового пистолета.
Молодой человек был доставлен в больницу. Начато расследование по факту нарушения общественного порядка.
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