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В понедельник вечером в Вильнюсе охранник магазина применил газовый пистолет. Пьяный клиент магазина находится в больнице.
В Вильнюсе охранник выстрелил в пьяного клиента магазина
© DELFI / Ainis Gurevičius

Департамент полиции сообщает, что около 22 ч. в Вильнюсе, в магазине на проспекте Гедиминаса, нетрезвый молодой человек 1990 г.р. схватил охранника (1969 г.р.) магазина, тот, защищаясь, сделал один выстрел из газового пистолета.

Молодой человек был доставлен в больницу. Начато расследование по факту нарушения общественного порядка.

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