В Вильнюсе обокрали Национальный онкологический институт, похищена дорогая техника

20 сентября, в период с 00.00 до 4.30 ч. в Вильнюсе, по адресу ул. Сантаришкю, 1, воры пробрались в Национальный онкологический институт, выломали дверь кабинета номер 21 на втором этаже и украли две видеоэндоскопические системы Exera III, видеогастроскопы GIPH 190 (2013 г.в.) и GIPH 190 (2017 г.в. ), видеоколоноскоп CF-Q165L (2009).